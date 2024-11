Lanazione.it - Il “fenomeno” Punkcake. La band valdarnese supera il turno a X Factor

Arezzo, Terzo live show ieri sera per i. In diretta su Sky Uno, laè salita sul palcoscenico di Xnella seconda manche con l'obiettivo di proseguire e di andare ancora avanti. E i ragazzi ce l'hanno fatta, ancora una volta senza il ballottaggio. Quindi proseguiranno l'avventura con il talento. Il tema scelto era la Disco Music eihanno cantato e suonato la cover di «Da Ya Think I'm Sexy», successo planetario del 1978 del cantante britannico Rod Stewart. Ieri sera, dobbiamo dirlo, ci siamo anche un po emozionati. Emozionati nel vedere questi giovani ventenni valdarnesi esibirsi con una personalità straripante in un contesto prestigioso come la trasmissione X, andata in onda su Sky. Un palcoscenico nazionale che però non ha assolutamente scalfito la voglia di emergere dei, che se sono resi protagonisti di una esibizione geniale che ha letteralmente fatto esplodere in un applauso scrosciante il pubblico in sala.