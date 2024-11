Quotidiano.net - Hit parade: Kid Yugi in vetta, The Cure debuttano secondi

Parte forte Kidnella classifica Fimi Gfk di questa dal 1 al 7 novembre. "Tutti i nomi del Diavolo", versione 'espansa' e arricchita dell'album best-seller "I nomi del Diavolo" certificato doppio platino che è rimasto per 26 settimane non consecutive nella top 10, debutta primo tra gli album più venduti e anche tra i vinili, cd e musicassette, mentre il singolo Donna è ottavo della classifica singoli capeggiata da Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli. Al secondo posto sia degli album che dei vinili debutta l'attesissimo Songs of a Lost World degli inossidabili Thementre dallascivola terzo Tutta vita di Olly. Al quarto posto Lazza, in discesa di 2 posizioni, con Locura da 7 settimane in classifica. Quinto il producer e dj Night Skinny con il nuovo disco Containers, suo settimo album in studio che celebra la rap culture.