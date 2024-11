Biccy.it - Elodie e Tiziano Ferro, ecco il duetto Feeling: testo e video

Dopo quella perla estiva che è Black Nirvana,è tornata con, un brano cantato cone che esplora le sfumature di una relazione complicata. I due artisti hanno partorito un bel pezzo con influenze R&B, che intreccia le sonorità care ae quelle più fresche dei brani della cantante di Tribale.ha fatto nuovamente centro!. fuori venerdì pic.twitter.com/XUcJOSN6TY—(@dipa) November 4, 2024ft, ildi.Ad un after alle seiquando eri con leidentro il bagnoun’ora ad una festa a LAnell’ascensore di un hotelal freddo fuori da un setnel parcheggio di un clubSei Satanache vive sulla mia spallache cammina insieme a meGhetto Blastala tua relazioneè un buco nell’acquae tu ci cammini soprafai ciaf ciaf ciaf ciafsto silenzio quanto ci costa?forse più del Moysavuoi rubare l’animadi una popstar?Ma fai cosìmi odi come l’RnBabbiamoi graffidi un CDche è lì da qualche partenella tua Porscheil profumo sui sediliche sa di noisenza vestitiè stato soloti ho amato forseanche troppoanche di più di nascostoAd un after alle seiquando eri con leidentro il bagnoun’ora ad una festa a LAnell’ascensore di un hotelal freddo fuori da un setnel parcheggio di un clubdomenicaera bella la notteera stupidatu eri un altroio non ero l’unicadi me non ti fidisolosoloun’ultima gemmaper non annoiarcie un solo dilemmasinceri o bugiardi?mi cercavila sera tardie ti scrivevosolamente un indirizzocome ai taxiE sìera bellissimocosìgli specchi rottied i tuoi jeansma ci ero andataun po’ sottoforse anchetroppoe in più dinascostoAd un after alle seiquando eri con leidentro il bagnoun’ora ad una festa a LAnell’ascensore di un hotelal freddo fuori da un setnel parcheggio di un clubdomenicaera bella la notteera stupidatu eri un altroio non ero l’unicadi me non ti fidisolosoloSei tra le poche anime al mondoche sa chi sonofottimi e poi offrimi da berecome un dom perignonErykah, Missy, Aaliyahsvegli dalla notte primacon il ghetto blasta ancoraspaccavamo tutta Romami rincorre e fa paurae mi torturapensieri ostiliyou can dust it off and try againAd un after alle seiquando eri con leidentro il bagnoun’ora ad una festa a LAnell’ascensore di un hotelal freddo fuori da un setnel parcheggio di un clubdomenicaera bella la notteera stupidatu eri un altroio non ero l’unicadi me non ti fidisolosoloL'articoloilproviene da Biccy.