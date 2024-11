Ilrestodelcarlino.it - Dengue ad Ancona, c’è un caso: tre notti di disinfestazione

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 8 novembre 2024 - Spunta undiad. A seguito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Ast Marche di unaccertato diriguardante un cittadino rientrato dall’estero e residente in via Matteotti, il sindaco Daniele Silvetti ha firmato l’ordinanza che ordina unache sarà eseguita per tre, a partire dalle 2 di oggi, (compatibilmente con gli orari di servizio della Polizia locale e della ditta incaricata) nelle aree che si trovano nel raggio di 200 metri dall’abitazione del cittadino contagiato. Dopo Fano, la ‘febbre’ arriva anche a Fermo Laverrà effettuata con un pick up attrezzato mediante sistema a spruzzo e interesserà le aree aperte: strade, cortili, giardini, orti e altri spazi. Volantini con le regole da seguire sono stati affissi dai Volontari di protezione civile nei condomini interessati.