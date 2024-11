Sport.quotidiano.net - C’è un grande ex sulla strada della Vis. Da Pozzo e la Pianese saranno un osso duro

"Non fermarteci per favore no" sono queste le parole di Ivano Fossati tratte dal suosuccesso"La mia banda suona il rock" che sembrano calzare a pennello per questo momento biancor. Tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro la reginaclasse, il Pescara. Un parziale di otto gol fatti e uno subito. Può sembrare un sogno ma gli uomini di mister Stellone queste statistiche sono riuscite a trasformarle in una splendida realtà. Per non fermarsi però si dovrà superare l’ostacolo. Domenica alle 17,30 a Piancastagnaio la Vis arriverà con il vento in poppa ma dovrà far attenzione a non imbattersi sullo scoglio bianconero. Perché solo unaTorres è riuscita a fermare, nella scorsa giornata, la compagine toscana che veniva da cinque risultati utili consecutivi.