Caduta sulle scale di casa, anziana muore in ospedale dopo due giorni

Levate. Non ce l’ha fatta Carolina Pala, l’di 75 anni che martedì scorso (5 novembre) era rimasta gravemente ferita cadendomentre stava tornando a.L’incidente domestico era avvenuto verso le 11: la donna stava rientrando nella sua abitazione, un appartamento in un complesso residenziale di due piani in via Fratelli Savio 21/A a Levate, in cui risiedono anche i suoi famigliari.La 75enne era stata ritrovata incosciente da un famigliare solamentetre ore. Trasportata in codice rosso all’Papa Giovanni XXIII di Bergamo, era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva ma le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi.La donna è morta ieri (giovedì 7 novembre) per la gravità delle ferite riportate. Ancora da chiarire le cause della, si pensa ad una perdita di equilibrio ad un malore: i carabinieri di Osio Sotto, intervenuti martedì all’abitazione, sembrano escludere tentativi di aggressione o rapina.