Sport.quotidiano.net - Basket, quinta giornata in Divisione Regionale 2 con il derby pisano tra GMV e CUS Pisa

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 8 novembre 2024 –nel campionato di2, all’insegna deltra GMV e CUSCosmocare, prima stracittadina della stagione, in programma sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano. Gioca invece in trasferta al PalaBastia di Livorno, la IES Sport, opposta ai padroni di casa della Libertas Liburnia. GMV – Dopo due successi di prestigio, a Livorno sul campo della Polisportiva Chimenti, ed in casa con il quotato Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno fatto un passo indietro in casa contro un esperto BCL Lucca, per poi tornare al successo a Pietrasanta, sul campo del Versilia 2002. La squadra del presidente Luca Benedettini, che al momento occupa la prima posizione con Bellaria Pontedera e Volterra, non sta giocando bene, ed in attacco si sta appoggiando molto alle soluzioni individuali degli esperti Balestrieri e Davini: nella squadra è chiamata a tornare a quella coralità nelle azioni offensive che tradizionalmente la contraddistingue.