Alla ricerca della felicità. La città di Cantiere Obraz

L’immaginecome luogo in cuire laè il tema dell’edizione 2024 de ’Il Respiro del Pubblico Festival’, che torna per la sua quarta volta. Nove titoli, dodici repliche, da domani al 25 novembre tra il Teatro di Cestello e spazi non convenzionali dell’Oltrarno. L’evento è a cura di, con il contributoFondazione CR Firenze, ed è arricchito dScuola di critica teatrale per adolescenti ’Ciuchi Mannari. In cartellone, grandi nomi, nuove proposte, spettacoli dedicati a importanti figure e un’attenzione particolare alle eccellenze teatrali del territorio toscano (Teatro dell’Elce, Arca Azzurra, Gogmagog, Mo-wan). "Laè il tema centralenostraartistica degli ultimi anni e quest’anno – sottolineano i direttori artistici, Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti – è stato scelto anche come filo conduttore del festival.