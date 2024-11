Wta Finals Riyadh 2024 | Krejcikova batte Gauff e si prende il primo posto eliminata Swiatek

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Grande sorpresa nell’ultima giornata della fase a gironi delle Wtadi. L’Orange Group infatti si è concluso con ildi Barboradavanti a Coco, ma soprattutto con l’eliminazione dell’ex numero 1 al mondo Iga. La polacca ha dominato il suo incontro, che ha aperto la giornata, contro Daria Kasatkina: la tennista russa è scesa in campo a causa del forfait di Jessica Pegula, ma la sua parentesi alleè durata soltanto 51 minuti. Questo infatti il tempo impiegato daper vincere con l’eloquente punteggio di 6-1 6-0. Il risultato roboante però non le è sufficiente per qualificarsi alle semifinali.RISULTATI E CLASSIFICHE WTANell’altro match di singolare di giornata infatti Barboraha superato Cococon il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco,ndosi non soltanto la qualificazione alle spese di, ma anche ilnel girone.