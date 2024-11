Gaeta.it - Udinese in netta ripresa: tutti i rinforzi per il match contro l’Atalanta

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’si prepara per un’importante sfida domenicale, beneficiando di un ritorno di forma e disponibilità tra i giocatori. Sotto la direzione del tecnico Runjaic, il team friulano ha finalmente visto ritornare in gruppo diversi elementi chiave, nella speranza di ottenere un risultato positivo in trasferta. Con un gruppo sempre più folto, i bianconeri possono affrontare al meglio il lunch, approfittando delle opportunità che si offrono. Rientri e scelte in difesaNel reparto difensivo, Runjaic può contare su scelte multiple, grazie al rientro di Tourè, che ha scontato una giornata di squalifica, e Kristensen, tornato in piena forma dopo un infortunio al polpaccio. Questa situazione si traduce in una solidità del pacchetto arretrato, che non era stato visto dall’inizio della stagione.