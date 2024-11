Gamerbrain.net - Switch sta andando in pensione? Nintendo ricorda le nuove uscite

Leggi l'articolo completo su Gamerbrain.net

Con l’uscita di2 nel 2025, l’attualeandrà innon è di questo parere, e lo dimostra la lista di interessanti titoli di prossima uscita, a dimostrazione che la console non è ancora pronta a cedere totalmente il posto al suo successore.– Gamerbrain.netLista dei prossimi giochi perDopo avervi parlato del design e le specifiche di2, quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista dei giochi in uscita sua partire da oggi e nel corso dei prossimi mesi:Mario & Luigi: Brothership – 7 novembre 2024Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – 5 dicembre 2024Donkey Kong Country Returns HD – 16 gennaio 2025Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 20 marzo 2025Pokemon Legends: Z-A – TBA 2025Metroid Prime 4: Beyond – TBA 2025Naturalmente questi giochi non sono e non saranno gli unici, dato che il prossimo anno verranno annunciati nuovi giochi in arrivo sull’ibrida, nonostante il 2025 sarà l’anno di2, che come anticipato dain un recente incontro finanziario, supporterà anche i giochi della precedente generazione.