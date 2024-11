Scherma Coppa del Mondo di sciabola ad Orano | dieci azzurri nel tabellone principale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

del CT Nicola Zanotti saranno protagonisti sabato deldella gara individuale maschile della tappa dideldiad, in Algeria. Ammessi per diritto di ranking alla giornata clou di sabato i tre top16 della competizione, ovvero Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Dopo la fase a gironi, grazie a sei vittorie in cinque assalti e una sconfitta di misura, ha raggiunto i compagni anche Dario Cavaliere. Attraverso ilpreliminare poi hanno conquistato il pass per ilda 64 di dopodomani anche Matteo Neri, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani e Giovanni Repetti. Non ce l’hanno fatta invece Mattia Rea e Francesco Bonsanto, entrambi out ai gironi.Domani in Algeria ladeldicontinuerà con le fasi preliminari della gara individuale femminile.