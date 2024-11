Ilrestodelcarlino.it - Quando arriva la prima neve in Emilia Romagna

Bologna, 7 novembre 2024 – Le nubi bassi e le nebbie di questi giorni inpotrebbero lasciar spazio uno scenario del tutto diverso la prossima settimana. Secondo le ultime previsioni meteo, è in arrivo un’ondata di freddo artico, tanto che a Bologna la temperatura massima potrebbe fermarsi a 8 gradi. In realtà si tratta di valori tipici dell’autunno, che potrebbero essere percepiti come quelli di una fase rigida per l’abitudine alle temperature più miti degli ultimi tempi. In, secondo i modelli Arpae, il tempo sarà stabile e soleggiato tra domenica e l'inizio della prossima settimana. In seguito, una circolazione di bassa pressione proveniente dal nord Europa determinerà “un aumento della nuvolosità con precipitazioni soprattutto nella giornata di mercoledì 13 novembre, con probabili nevicate sulle cime più alte dell'Appennino”.