Pronto a parlare con Trump Russia-Stati Uniti prove di disgelo

Vladimir Putin sceglie la platea del Club Valdai per rompere il silenzio sulle elezioni americane e congratularsi pubblicamente con Donaldper il suo ritorno alla Casa Bianca. Dopo che il Cremlino non aveva escluso contatti fra i due leader prima dell'insediamento del tycoon come 47esimo presidente degliè lo stesso Putin a dire di non avere "nulla in contrario" alla ripresa delle relazioni. Il presidente russo aggiunge chesi è dimostrato "molto coraggioso" dopo l'attentato che ha subito dove è rimasto ferito. Ma è soprattutto il pensiero del presidente americano eletto in merito al conflitto in Ucraina a trovare l'approvazione di Mosca. "Ciò che ha detto sul desiderio di ripristinare le relazioni con la, per aiutare a risolvere la crisi ucraina, mi sembra che meriti almeno attenzione", il pensiero espresso da Putin.