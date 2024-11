Terzotemponapoli.com - Napoli e De Laurentiis: Accuse di Falso in Bilancio per Profitti Illeciti

La recente vicenda che coinvolge Aurelio De, presidente del, ha attirato l’attenzione del mondo calcistico e legale. De, insieme al, è infatti sotto indagine per presuntoinin relazione alle operazioni di trasferimento tra la squadra partenopea e l’AS Roma. Questo caso, che riguarda in particolare l’acquisto del difensore greco Kostas Manolas e la cessione del centrocampista Amadou Diawara, ha portato a ipotizzare che tali operazioni abbiano generato “valori artificiali” per ottenere un ingiusto profitto a favore della Roma.L’Operazione Manolas-Diawara: Dettagli e ContestoNel 2019, Kostas Manolas passò dalla Roma alper una cifra di circa 36 milioni di euro, coprendo la clausola rescissoria richiesta dalla squadra capitolina.