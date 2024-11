Spazionapoli.it - Mercato Napoli, la richiesta di Conte ed il retroscena svelato da KKN

Ilin queste ore da Radio Kiss Kiss: riguarda unadi Antoniofatta al club. Dopo la debacle contro l’Atalanta, per ilsi prepara un altro match importante contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano dalla vittoria importante in Champions League contro l’Arsenal ed hanno dimostrato di essere già da adesso una squadra attrezzata ed in grado di arrivare fino in fondo alla competizione europea.C’è, poi, la il campionato ed in nerazzurri proveranno a sfruttare il match contro ilper prendersi il primo posto in classifica. Dall’altra parte, Antoniodovrà studiare tutte le contromisure necessarie a contrastare gli avversari e non farsi trovare impreparato.L’allenatore degli azzurri ha di sicuro più di qualche problema da affrontare, soprattutto nella tenuta mentale della squadra che contro l’Atalanta si è sciolta come neve al sole.