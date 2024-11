Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: 11 metri d’amore, Calhanoglu stende i gunners dal dischetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 Una vittoria che pesa, sotto tanti aspetti. Aldilà della classifica, il successo ottenuto dai nerazzurri può rilanciare con forza i ragazzi di Inzaghi. Abbiamo apprezzato unnon spettacolare ma dannatamente compatta, coesa e pronta ad aiutarsi nelle difficoltà. Su questo aspetto l’aveva lasciato a desiderare, specialmente in alcune uscite in campionato. In una gara complicata, contro un avversario qualitativamente di altollo, la formazione di Inzaghi ha messo in mostra un’ottima tenuta: mentale, fisica e ancor più difensiva. Nerazzurri cinici a sfruttare l’episodio a favore deldi rigore, giusto al calare della prima frazione.raramente pericoloso, incapace di trovare la giusta linea, il giusto filtrante per fare breccia tra le strette maglie dei campioni d’Italia.