L’interista Amadeus | Il campionato lo abbiamo già vinto mi piacerebbe tornare a vincere la Champions

“Inter-Napoli? Vedremo chi sarà la capolista. Conte l’ho amato e Inzaghi ha superato le aspettative. Godo di più se batto Milan o Juventus? Di gran lunga la Juventus! Vi svelo il più grande giocatore dell’Inter di tutti i tempi”. Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto.“Domenica non credo che sarò allo stadio – confessa il conduttore – seguirò mio figlio che gioca a pallone come portiere fuori regione. Non credo che riuscirò ad andare allo stadio, se posso ci andrò! Ritorno di Antonio Conte in Italia? Non mi sento tradito. Io ho grande stima di lui ed è un grande allenatore. Dove allena fa sempre bene. Si capisce se la squadra è allenata da lui. Il Napoli è meritatamente in testa la classifica. Sono professionisti, cambiano squadra e sposano altri progetti.