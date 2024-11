Gaeta.it - Heidelberg Materials presenta evoBuild: la nuova era dei materiali edili sostenibili

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, leader globale nel settore deida costruzione, ha scelto direalla fiera Ecomondo, evento dedicato alle tecnologie per latà che si tiene a Rimini dal 5 all’8 novembre. Questo nuovo brand si propone di offrire soluzioni innovative, come cementi e calcestruzzi a basse emissioni di CO2, per supportare la creazione di città più ecologiche e.Un impegno concreto per l’ambientesi distingue per la sua missione incentrata sullatà. Stefano Gallini, amministratore delegato della divisione italiana, ha spiegato che l’azienda si pone l’obiettivo di diventare un fornitore leader nell’ambito deida costruzione eco-compatibili. “La nostra direzione è chiara: puntiamo a raggiungere la neutralità carbonica e a implementare un’économie circolare all’interno del nostro settore,” ha dichiarato Gallini.