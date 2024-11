Tpi.it - Esclusivo TPI – Parla Johnny Depp: “Modigliani è il mio alter ego: la mia libertà non sempre mi ha favorito”

Incontrareun piacere e una sorpresa, anche quando arriva dopo due ore per un ritardo dell’aereo dalle Bahamas all’incontro con i giornalisti per la presentazione del film “Modì – Tre giorni sulle ali della follia”, che chiude la Festa del Cinema di Roma (nelle sale dal 21 novembre).La seconda regia dell’attore americano racconta tre giorni nella turbolenta vita dell’artista Amedeo, interpretato da Riccardo Scamarcio. Il film è ambientato nella Parigi dilaniata dalla guerra del 1916, nel quartiere di Montmartre che all’epoca ospitava molti bohémien e artisti. L’attore che oggi è considerato una figura controversa a Hollywood dopo anni di battaglie legali e un divorzio complicato dall’ex moglie Amber Heard, che ha incluso accuse di violenza domestica e un processo per diffamazione che è diventato un film documentario visto in tutto il mondo, è nel mezzo di una sorta di rilancio della sua carriera in Europa, iniziato nel 2023 a Cannes con il film “Jeanne du Barry” della regista francese Maïwenn, in cui ha recitato nel ruolo di Re Luigi XV.