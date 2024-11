Lettera43.it - Crisi di governo in Germania: Scholz appeso a un filo

Alla fine il Semaforo si è rotto del tutto e larischia di schiantarsi. Con un motore dell’economia già ingrippato, non si bene chi e come riuscirà a raddrizzare il volante. Dopo tre anni non proprio brillanti l’Ampelkoalition tra socialdemocratici, verdi e liberali è finita contro il muro, evidenziando tutte le differenze tra i partiti che la componevano e i loro leader: il cancelliere della Spd Olafe il superministro verde dell’Economia Robert Habeck da una parte e il leader dell’Fdp Christian Lindner dall’altra.Christian Lindner (Getty Images).È stato quest’ultimo – cacciato dae rimpiazzato con Jörg Kukies – a ribaltare il tavolo dopo mesi di avvisaglie, e per di più in un momento critico, alla vigilia del voto sulla finanziaria 2025 e il giorno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.