Donnapop.it - Chiara Ferragni fa sul serio: ha già presentato Tronchetti Provera ai figli Leone e Vittoria

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

e Giovannistanno facendo sul: lei gli ha anche, ma cosa dicono le amiche?Secondo il settimanale Oggi, le persone vicine all’influencer di Cremona sono felici per lei; l’ex moglie di Fedez sembra rinata e Giovanni appare come la persona giusta al momento giusto. Un’amica di, parlando del suo nuovo fidanzato, ha usato queste parole: “Giovanni è un uomo così gentile, presente, una bella persona. Sono felice”.La notte di Halloween, come sappiamo, i due hanno fatto la loro prima uscita di coppia ufficiale insieme ad altre persone. Di quella serata sono uscite molte foto e alcune, pubblicate di recente dal magazine, mostranoe Giovanni tenersi per mano e scambiarsi effusioni per strada.Nel frattempo, però, su entrambi si potrebbero abbattere due pesanti ombre: la prima è sicuramente Fedez, ex marito di lei, che subito dopo la pubblicazione degli scatti si è mostrato intento a baciare una ragazza misteriosa a New York; la seconda, invece, la famigliache non approverebbe il legame con l’influencer.