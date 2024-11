Quotidiano.net - Chi sono Tecla Insolia e Carlotta Gamba del film ‘L'albero’

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma 2024, L’albero è una pellicola interpretata da. La trama racconta la storia di Bianca (interpretata dalla), una ragazza poco più che ventenne e alla ricerca della sua direzione nella vita. La giovane vive insieme alla sua migliore amica Angelica (), in una casa che affaccia sulla ferrovia. Dietro la stazione si vede un albero e nella loro abitazione c’è il ritratto di Giacomo Leopardi, simbolo di amori tristi e tormenti giovanili. Le due hanno amici sbandati, un po’ come loro stesse e sembrano non riuscire a liberarsi dal peso della tristezza che le accompagna. Chi è, Bianca in ‘L’Nonostante la sua giovane età (è nata il 13 gennaio 2004), la carriera dispazia tra la musica e la recitazione.