Chi è Sebastian, il figlio produttore di Fabio Sartor

Ha lavorato per Giorgio Strehler e al fianco di Pina Bausch:è stato uno degli attori più prolifici della sua generazione, spaziando tra cinema, teatro e serie tv. L’attore si è spento ad appena 70 anni, come riporta il lunghissimo post d’addio pubblicato dal Nuovo Imaie. Di lui si sa davvero poco, se non che aveva unal quale ha trasmesso l’amore per l’arte che oggi è diventata la sua professione., chi è ildiNato a Roma il 26 novembre 1989,dell’attore, scomparso a Roma il 6 novembre a 70 anni. Sul suo profilo Instagram si definisce, ed effettivamente ha lavorato a diversi brani di successo, ma nella sua carriera è stato anche un attore. Ha infatti recitato in Last Letters from Monte Rosa (2010), The Fallen (2004) e Je suis un accueil (2016).