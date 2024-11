Game-experience.it - Astro Bot, è stato pubblicato Alture all’elio, il quarto livello speedrun

Team Asobi ha rilasciato in questa giornata del 7 Novembre 2024 il nuovodiBot, chiamato(in lingua originale Helium Heights), che anche in questo caso chiede agli utenti di essere completato impiegando il minor tempo possibile.Il team di sviluppo appartenente ai PlayStation Studios sta continuando quindi a mantenere la parola data nelle scorse settimane, rilasciando ogni settimana un nuovoall’interno dell’apprezzato platform disponibile in esclusiva su PS5, andando in questo modo a sopperire ad una delle evidente mancanze del titolo.Aggiungiamo che portando a termine la sfidadisi ottiene il trofeo di bronzo “Breezy Rescue”, tagliando di conseguenza il traguardo prima del temibile e velocissimo uccellino rosso, intenzionato a non perdere nemmeno un secondo per ottenere l’ambito primato.