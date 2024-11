Romadailynews.it - Almanacco del 07-11-2024 ore 07:30

del giorno giovedì 7 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Ernesto di zia falte Nada sanvilli Berardo vescovo e San Prosdocimo di Padova protovescovo è proprio oggi trovati bene sono nati oggi Marco Albert Camus Luigi Riva grande sportivo e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi allora Roger ce l’abbiamo salutiamo e facciamo gli auguri a Lara buon compleanno carissima a Giampiero Francesca e Serena che ricordi sereno da tempo che non ci troviamo è ok e salutiamo anche Nicola Antonio Alessandro Micol Claudio buonissima giornata anche a Federica Viaggio nel tempo che ci porta in quel 7 novembre del 1988 inizia Striscia la notizia il primo telegiornale satirico della storia della televisione italiana ancora molto è in voga nel 1929 viene inaugurato il Moma di New York museo di arte moderna di New York l’anima della vita di tre donne dell’alta borghesia americana rese possibile questa opera cruciale per la memoria di un tè corre più di ingegno e creatività Vi auguro una buona giornata buon proseguimento di ascolto arrestate in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa