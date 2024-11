Linkiesta.it - Tre storie virtuose di resistenza alla sindrome dell’edicola fantasma

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. La, come la più celebredell’artoin cui soggetti ai quali è stato amputato un arto continuano a percepirne l’esistenza, consiste nel vedere in luogo di un’edicola che non c’è più, in quello spazio di marciapiede rimasto orfano, il chiosco che c’era. Sono uno di quei soggetti affetti da questa, da me appena formulata. Quando torno nella città della mia infanzia mi meraviglia sempre vedere che quella ridotta porzione di marciapiede, rubata all’asfalto e all’autolavaggio adiacente – che invece resiste – conteneva un universo sterminato di foliazione. L’indagatore dell’incubo ascolta il nuovo disco del gruppo hip hop Public Enemy mentre qualcuno chiude a tempo un ollie flip; abbattevo le mura delle copertine di fumetti, riviste musicale e di skateboarding cosicché le pagine componevano l’indice della mia crescita.