Sporting Lisbona Monaco Brest | le gerarchie della nuova Champions prima che si faccia sul serio

LaLeague ha assunto sempre di più le sembianze di un campionato nazionale. Non soltanto per la classifica a girone unico, bensì pure per le dinamiche tipiche da punteggi a lungo raggio. Anche se si tratta di sole 8 giornate rispetto alle 36-38 a cui siamo abituati, ciò a cui stiamo assistendo sta obiettando quanto abbiamo sempre pensato: nelle prime otto, con queste modalità, non potranno che arrivare le solite note. Poi diamo uno sguardo al lungo papiro e vediamo il Bayern (una partita in meno) 25esimo, il Barcellona (una partita in meno) 15esimo e il Real 17esimo, il Psg 23esimo, l’Atletico Madrid 28esimo. In testa il Liverpool (perché poi il merito non è che smetta di esistere, in un campionato – Slot è primo in Premier) ma subito dopo troviamo lo. Una squadra che da almeno 10 anni fa laestemporaneamente e giusto per partecipare, timbrare e uscire ai gironi (o retrocedere in Europa League).