Questa canzone vi aiuterà ad affrontare un lutto

Il video di Guy Penrod e Sarah Darling che cantano What I Know About Heaven si apre con una melodia di pianoforte rilassante. Questo regala un’atmosfera emotiva alla performance. La voce profonda e rilassante di Penrod fa da apripista. Quando le armonie di Sarah Darling si fondono, il suono diventa angelico, evocando una sensazione di pace. Insieme, trasmettono un accorato messaggio di conforto. Rassicurando gli ascoltatori sul fatto che le persone care che sono passate sono in un luogo dove non c’è più dolore. Con “strade lastricate d’oro per ogni cuore spezzato e anima ferita”. Laoffre conforto a chi è inper la perdita di familiari o amici. Riconosce il profondo dolore e il vuoto lasciato dall’assenza di una persona cara, ma invece di soffermarsi solo sulla tristezza, passa a una visione confortante del Paradiso.