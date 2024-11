Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Eletti. La Cassazione annulla. Processo da rifare, si torna in Appello

Sentenzata e rinvio in, dove si celebrerà un nuovo: al centro vi sarà la sussistenza o meno della premeditazione. Lo ha deciso ieri sera la, dov’era approdato ila carico di Marco, 36enne difeso dagli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella il cui ricorso è stato accolto ieri dalla Suprema corte. Come si ricorderà,, oggi 36enne, si rese responsabile di un doppio gesto sanguinario verso i suoi familiari, che lui confessò neldi primo grado. A San Martino, il 24 aprile 2021, il giovane stordì la madre Sabrina Guidetti con bignè riempiti di benzodiazepine, mandandola in coma. E uccise a martellate Paolo, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome, ma che, come emerso da un’indagine difensiva, non era suo padre biologico (per lui cadde l’aggravante di aver colpito un ascendente).