Ilgiorno.it - Milano, la denuncia di Giovanni Vernia: “Minacciato da due ragazzi per aver difeso una mamma. State attenti”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 6 novembre 2024 – All’ormai lungo elenco di persone più o meno note che usano i social per raccontare episodi di microcriminalità e violenza a, si aggiunge il comico, uno dei volti (tra le altre cose) del GialappaShow. Genovese classe 1973,ieri ha pubblicato un paio di video in cui racconta la disavventura che gli era appena capitata, come, certo, ma soprattutto come monito: “”. “Sono a, ho appena rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti. All’uscita della metropolitana, con la scusa di aiutare una signora straniera a portare su il passeggino, io ero dietro, e uno di questi stava infilando la mano nella borsa”. Davanti alla pronta reazione di, che ha gridato “La borsa!”, i due “si sono girati e volevano fare rissa con me.