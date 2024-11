Donnaup.it - Libera le arterie! Questo è il farmaco che abbassa i trigliceridi e il livello di colesterolo nel sangue

Scopri ilcheile inelLo sappiamo bene ormai, avere alti livelli dinelnon è bene per la salute. I grassi in circolo nellepossono formare placche sulle pareti di queste ultime e alla lunga creare ostruzioni e quindi aumentare la possibilità di infarto e/o ictus. Per diminuire i livelli dioggi però esistono dei medicinali. Uno di questi è la atorvastatina. La suo meccanismo d’azione è inibire l’enzima responsabile della sintesi del. Scopri ilcheile inelL’atorvastatina: che cos’è L’atorvastatina è undella famiglia delle statine. Si tratta di medicinali largamente usati perre ile quindi per prevenire le malattie cardiovascolari.