In ricordo di Carlo Acutis Un memoriale sul web

Carlo Acutis, il giovane milanese scomparso nel 2006, a soli quindici anni, che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile. Questo il concetto alla base del memoriale realizzato per lui, su richiesta del consiglio comunale di Milano, da Riccardo Benassi, artista e docente di Sound Design. La presentazione, avvenuta ieri pomeriggio nella Sala Congressi di Palazzo Reale, ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura Luca Sacchi, di Marina Pugliese, direttrice del Mudec e dell’Ufficio Arte Pubblica, e di Antonia Salzano, madre di Carlo. "Inizialmente – ha ammesso Pugliese – il Consiglio ci aveva richiesto una statua commemorativa. Noi, però, abbiamo deciso di orientarci verso una direzione “anti monumentale”, più democratica, in grado di parlare a tutti, come sapeva fare il giovane Acutis". Lanazione.it - In ricordo di Carlo Acutis. Un memoriale sul web Leggi su Lanazione.it Un’opera d’arte digitale, in grado di perpetuare la memoria, il pensiero e la voce di, il giovane milanese scomparso nel 2006, a soli quindici anni, che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile. Questo il concetto alla base delrealizzato per lui, su richiesta del consiglio comunale di Milano, da Riccardo Benassi, artista e docente di Sound Design. La presentazione, avvenuta ieri pomeriggio nella Sala Congressi di Palazzo Reale, ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura Luca Sacchi, di Marina Pugliese, direttrice del Mudec e dell’Ufficio Arte Pubblica, e di Antonia Salzano, madre di. "Inizialmente – ha ammesso Pugliese – il Consiglio ci aveva richiesto una statua commemorativa. Noi, però, abbiamo deciso di orientarci verso una direzione “anti monumentale”, più democratica, in grado di parlare a tutti, come sapeva fare il giovane".

