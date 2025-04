Lanazione.it - Festival del Giornalismo Il mondo a Perugia

Cinque giorni per fare diil punto di riferimento globale dell’informazione e dell’attualità. Da oggi la città apre le sue porte alcon la XIX edizione del “Internazionale del“ che fino a domenica accoglie 600 speaker da tutto il, in oltre 200 eventi nei luoghi strategici dell’acropoli: le eccellenze del, dell’attivismo, della ricerca si danno appuntamento alfondato e diretto da Arianna Ciccone e Chris Potter (foto sopra) per riflettere sulle sfide di un contesto segnato da guerre, autocrazie, plutocrazie che hanno disegnato un nuovo ‘disordine mondiale’ e creato un caos informativo senza precedenti. Gli eventi – tutti a ingresso libero, in diretta streaming e on demand sudel.com – chiamano a raccolta Premi Nobel, Premi Oscar, Pulitzer e affrontano i temi più scottanti e urgenti del momento per tracciare un quadro aggiornato della geopolitica dell’informazione e analizzare le implicazioni di tutti conflitti in corso, con dibattiti, reportage e testimonianze dirette.