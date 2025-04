La mossa della Regione Dazi aiuti per 50 milioni | Caccia a nuovi mercati e produzione moderna

milioni di euro, erogati tramite bandi, per aiutare le aziende toscane a rispondere ai Dazi di Trump e ai relativi effetti sul mercato. Questa la ricetta lanciata ieri dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha incontrato le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del mondo cooperativo. Insieme al governatore, gli assessori regionali all'economia Leonardo Marras e il direttore generale della Regione, Paolo Pantuliano. "Con un bando da 8,5 milioni di euro – ha spiegato Giani – la Regione ha già aperto le porte alle aziende estere pronte a investire sul nostro territorio. Ma non basta. Per sostenere le imprese toscane nei mercati internazionali, abbiamo fatto un bando da 12 milioni di euro: risorse fondamentali per partecipare a fiere, avviare campagne di marketing, promuovere i prodotti ben oltre il mercato americano.

