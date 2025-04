Ilrestodelcarlino.it - ’Butterfly’ fa volare la musica: tre mini opere create dai giovani

Mentre l’Europa discute di dazi e riarmo, c’è (per fortuna) anche un’Europa che si abbraccia lungo le strade della. È quella che sta prendendo forma al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, dove giunge a compimento il progetto Butterfly (cofinanziato dall’Unione Europea), per la realizzazione di tresul tema dell’ambiente, tre lavori ideati dadi Italia, Polonia e Finlandia, e portati in scena da un team creativo degli stessi Paesi, insieme a Germania e Belgio.è un acronimo e significa ‘incoraggiare la consapevolezza ambientale nella creazione operistica’: le tre, infatti, ‘parlano’ di ecologia ma sono state anche realizzate con specifiche attenzioni alla sostenibilità. Il progetto è partito più di due anni fa, riunendo il Comunale di Modena all’Opera Baltycka di Danzica e all’Opera Box di Helsinki: in ogni città, gli studenti di una scuola superiore (a Modena l’Istituto Selmi) sono stati invitati a pensare al soggetto di un’opera sull’ambiente.