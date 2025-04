Dalla Puglia in Kenya pasticceria in missione per realizzare due aule Insegno a fare pasta e dolci

missione illumina lo sguardo di Eleonora Occhinegro, nella doppia veste di ?pasticciottica? - pasticcera ed ottica optometrista - e vice presidente di Abfo, Associazione. Quotidianodipuglia.it - Dalla Puglia in Kenya, pasticceria in missione per realizzare due aule. «Insegno a fare pasta e dolci» Leggi su Quotidianodipuglia.it Una nuovaillumina lo sguardo di Eleonora Occhinegro, nella doppia veste di ?pasticciottica? - pasticcera ed ottica optometrista - e vice presidente di Abfo, Associazione.

Dalla Puglia in Kenya, pasticceria in missione per realizzare due aule. «Insegno a fare pasta e dolci» - Una nuova missione illumina lo sguardo di Eleonora Occhinegro ... in collaborazione con il team africano di Kenya School Desk, nella scuola preesistente di Furaha Coast Academy. Nelle telefonate ... (quotidianodipuglia.it)

Missione da mezzo milione a Miami di Pugliapromozione, l’anticorruzione segnala criticità - Da quel che emerge, però, la missione sarebbe stata organizzata in ... or pleasure”, lanciata nel 2023, nella quale la Puglia viene promossa sia come meta turistica sia come “luogo di ... (bari.repubblica.it)