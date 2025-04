Lanazione.it - La difesa soddisfatta: "Chiariti molti punti"

"Dal nostro punto di vista l’esame dell’imputato è andato molto bene. Daniele Maiorino ha chiarito il contenuto delle intercettazioni spiegando di essersi immedesimato in altre persone. Nella sua esposizione, ha fatto anche nomi e cognomi di chi ritiene possa essere il colpevole a suo avviso, ma comunque si tratta di soggetti che hanno gravitato all’interno del procedimento". Queste le parole dell’avvocato Katia Dottore Giachino di Prato, difensore di Daniele Maiorino, insieme alla collega Fulvia Lippi, all’uscita dall’aula del tribunale. "A nostro avviso, è anche decaduto il movente economico nel corso dell’istruttoria. Anche con la deposizione di Luca Cini, fratello della vittima, è emerso che non c’era nessuna eredità consistente se non un immobile ripartito tra i tre fratelli". Nel pomeriggio, è stata ascoltata anche la genetista incaricata dalla Procura, che ha eseguito le analisi sulla traccia di Dna della vittima, rinvenuta con il Luminol su una scarpa di Maiorino.