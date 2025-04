Ilgiorno.it - Università, la rotta Milano-Usa è calda. Bocconi al top, crescono anche Politecnico e Cattolica

, 9 aprile 2025 – Sono in aumento gli studenti statunitensi che scelgono gli atenei milanesi:in testa. Se è ancora presto per cogliere un “effetto Trump“, l’annuncio di tagli e strette alleamericane potrebbe aprire nuovi scenari insieme al rilancio di alcuni atenei europei, già pronti a offrire “asilo scientifico a ricercatori, docenti e studenti in fuga”.può diventare una destinazione? In parte lo è già e si intravedono segnalinelle domande per il prossimo anno accademico o per le summer school, spesso “banco di prova”. La crescita più evidente è in, dove per i corsi di laurea triennali, rispetto al 2019/20 le lettere di candidatura dagli Usa sono cresciute del 125,8%, che diventa + 211% se si guarda tra le application per il prossimo anno accademico (confrontandole sempre a quello preCovid).