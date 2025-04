Lanazione.it - Il sindacato sull’emergenza casa: "Ci sono 130 posti per 141 domande. Incoraggiate il canone concordato"

Sul caso colligiano delle case requisite dal Comune alla pubblica assistenza ed alla misericordia per un’emergenza abitativa entra nel merito Sunia, ildegli inquilini ed assegnatari. "La situazione è critica: i canoni di locazionein costante aumento– affermano dal–. In altre parole, il costo dell’abitare sale e i salari rimangono invariati. Nel nostro territorio, almeno il 32% dello stipendio se ne va per l’affitto, senza contare le spese energetiche, che negli ultimi tempidiventate insostenibili. Ciò ha portato ad un aumento degli sfratti per morosità incolpevole, in molti casi senza garantire un adeguato passaggio da". Ed ancora: "Molte persone – continuano da Sunia – si rivolgono al nostro sportello, raccontando le difficoltà in cui si muovono, a partire da richieste pretestuose quali affitti per sole coppie, famiglie senza bambini, no residenza e garanzie ulteriori rispetto alla busta paga.