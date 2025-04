Omicidio di Alessio Cini Maiorino accusa altri | Io sono innocente Tante bugie su di me

sono stato accusato dell'Omicidio di mio cognato, mi è crollato il mondo addosso. Lui era una persona stupenda e io ci andavo d'accordo. Su di me ho sentito molte cose non vere, molte bugie, ma io sono innocente e sono tranquillissimo". Non ha mai perso la calma Daniele Maiorino nelle oltre quattro ore in cui si è svolto il suo esame, ieri mattina davanti ai giudici della Corte d'Assise a Firenze, presidente Silvia Cipriani, rispondendo alle domande dei giudici, del pubblico ministero Leonardo De Gaudio e a quelle del suo difensore, l'avvocato Katia Dottore Giachino. In carcere da oltre un anno, Maiorino, 59 anni operaio, è accusato dell'Omicidio del cognato Alessio Cini, tecnico tessile di Prato, preso a sprangate e poi dato alle fiamme quando era ancora vivo, all'alba dell'8 gennaio 2024 nella villetta trifamigliare nella quale vivevano alla Ferruccia di Agliana.

Delitto Cini, Maiorino: "Non ho ucciso mio cognato" - Quattro ore di deposizione in aula per l'imputato Daniele Maiorino. "Sono innocente", dice, e accusa gli altri vicini per il delitto del cognato Alessio Cini. Sentenza in arrivo prima dell'estate. (rainews.it)

Delitto Cini, Maiorino si difende - "Non sono stato io" dice l'imputato per l'omicidio avvenuto ad Agliana. In aula bunker a Firenze, la sua deposizione. (rainews.it)

Omicidio Cini, la testimonianza in aula: “Liti con Maiorino” - Agliana (Pistoia), 20 marzo 2025 – Slitta ad aprile l'esame davanti alla corte di assise di Firenze dell'imputato per omicidio ... Maiorino, 58 anni, accusato di aver assassinato il cognato ... (lanazione.it)