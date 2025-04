Lanazione.it - Imparare la sostenibilità con Alia. Ottanta studenti a lezione di futuro

della scuola media Melani di Montale hanno partecipato a una mattinata dedicata all’educazione ambientale e allanell’ambito del progetto "90° Minuto Circolare" promosso daMultiutility. Per un’ora e mezza i ragazzi sono stati coinvolti in attività di interazione e apprendimento sul tema della. Gli alunni di quattro classi della scuola secondaria di primo grado ‘Giulio Cesare Melani’, accompagnati dall’assessore comunale all’ambiente, Alessio Guazzini, hanno avuto l’opportunità di esplorare temi come il riciclo dei rifiuti e le pratiche virtuose per unpiù sostenibile. Attraverso la proiezione di video, giochi interattivi e momenti di riflessione, i ragazzi sono stati stimolati a partecipare attivamente, trasformando l’aula in un vivace centro di discussione e apprendimento.