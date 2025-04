Le parole di Gianni Rodari diventano un canto corale

Più di duecento bambini delle scuole primarie saliranno sul palco del Teatro Manzoni venerdì alle 20.30 per 'Cantiamo in coro! Il canto corale, scuola di vita. Ricordando Gianni Rodari', un concerto a ingresso gratuito che unisce musica, disegno, parole e letteratura. L'evento è il risultato di una collaborazione tra la Fondazione Musicaper Ets e la Fondazione del Teatro Comunale, nell'ambito del progetto 'Musicascuola', attivo dal 2014 e che dal 2023 è inserito in un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale. "Siamo convenzionati con 32 istituti scolastici tra Bologna, Modena e Ferrara, nei quali interveniamo creando lezioni-concerto gratuite e finanziando ore curricolari di laboratorio corale nelle scuole primarie e secondarie. Inoltre, portiamo corsi pomeridiani extracurricolari di strumento e canto all'interno delle scuole, con un contributo da parte delle famiglie" spiega Roberto Ravaioli, presidente della Fondazione Musicaper.

