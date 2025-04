LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | salite e strappi a volontà la classifica cambierà?

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2025. Dopo il successo di ieri di Caleb Ewan (Ineos Grenadiers) nella volata di Lodosa la classifica generale è rimasta invariata con Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) che si conferma leader. La terza frazione, però, presenta le prime salite del Giro che potrebbero mettere in difficoltà il tedesco.Il percorso di oggi partirà da Zarautz e si concluderà dopo 156.6 chilometri ad Beasain. I corridori dovranno affrontare ben 7 Gran Premi della montagna, cinque di terza categoria e due di seconda. Potrebbe, già dai primi chilometri, nascere la fuga che dovrà essere controllata dal gruppo, visti i numerosi saliscendi. Il momento decisivo sarà la scalata del Lazkaomendi (1,4 chilometri ad una pendenza media del 9,7%) posto a circa sei chilometri dal traguardo. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: salite e strappi a volontà, la classifica cambierà? Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terzadeldei. Dopo il successo di ieri di Caleb Ewan (Ineos Grenadiers) nella volata di Lodosa lagenerale è rimasta invariata con Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) che si conferma leader. La terza frazione, però, presenta le primedelche potrebbero mettere in difficoltà il tedesco.Il percorso dipartirà da Zarautz e si concluderà dopo 156.6 chilometri ad Beasain. I corridori dovranno affrontare ben 7 Gran Premi della montagna, cinque di terza categoria e due di seconda. Potrebbe, già dai primi chilometri, nascere la fuga che dovrà essere controllata dal gruppo, visti i numerosi saliscendi. Il momento decisivo sarà la scalata del Lazkaomendi (1,4 chilometri ad una pendenza media del 9,7%) posto a circa sei chilometri dal traguardo.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: salite e strappi a volontà, la classifica cambierà? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... (oasport.it)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa in volata Caleb Ewan - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alla tappa di domani. 17.28 QUESTA LA TOP-10 della classifica generale: ... (oasport.it)

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa - © NaikeReoAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... (msn.com)