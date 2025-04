Lanazione.it - Sangiovese Festival al tempo dei dazi. Le ricadute non fermano la filiera

Leggi su Lanazione.it

Il prossimo fine settimana al via a San Giovanni la seconda edizione del, l’atteso evento che celebra il celebre vitigno rosso con una due giorni intensa di degustazioni, cultura, musica e convivialità. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 aprile, quando il cuore della città si trasformerà in un palcoscenico enogastronomico e culturale a cielo aperto. Più di 80 le aziende partecipanti, provenienti da Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio e non solo, pronte a raccontare la loro interpretazione delattraverso più di 400 etichette in degustazione e vendita. Ma ilnon sarà solo un viaggio nel gusto: il programma è un susseguirsi di appuntamenti, fra masterclass, talk, spettacoli live, lectio magistralis e un’area dedicata ai food truck. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.