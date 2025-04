Lanazione.it - "Il nostro debutto all’estero, missione Spagna"

Anche questo anno scolastico, come accade da svariati anni, la nostra scuola ha offerto l’opportunità agli studenti di effettuare un soggiorno studio in Italia, per migliorare le nostre performance sportive e musicali,, Regno Unito e Francia, per approfondire una lingua straniera. La nostra classe ha avuto la possibilità di andare ine per tutti noi l’esperienza è stata bella ed interessante. Per molti ragazzi è stata una prima volta sotto diversi aspetti: viaggiare senza genitori, salire su un aereo o visitare un paese straniero, costituiscono un’esperienza che comprensibilmente ha generato in noi emozioni contrastanti e un po’ di ansia alla partenza. Il viaggio è iniziato con l’atterraggio a Siviglia, che abbiamo visitato prima di proseguire verso il college di Granada, che ci ha accolto e dove abbiamo seguito lezioni con insegnanti madrelingua, intensive ma molto fruttuose.