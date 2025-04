Lavori per i Giochi del Mediterraneo in ritardo Ferrarese minaccia il commissariamento

Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese mette in mora il Comune di Brindisi per il ritardo, rispetto alla roadmap concordata, nell?aggiudicazione degli appalti per i. Quotidianodipuglia.it - Lavori per i Giochi del Mediterraneo in ritardo, Ferrarese minaccia il commissariamento Leggi su Quotidianodipuglia.it Il commissario per idelMassimomette in mora il Comune di Brindisi per il, rispetto alla roadmap concordata, nell?aggiudicazione degli appalti per i.

Taranto, Giochi del Mediterraneo e la difesa di Ruggiero: «Nessun ritardo sui progetti». Giochi Mediterraneo, cantieri partiti per l’evento del 2026 ma è corsa contro il tempo. Giochi del Mediterraneo, Ferrarese commissaria il Comune. Ferrarese commissaria il Centro Magna Grecia. Dura replica del sindaco Melucci. GIOCHI DEL MEDITERRANEO- TARANTO/ Sulla gestione dei lavori scontro Melucci-Ferrarese. Giochi del Mediterraneo, dalla Regione "ok" a intesa sul secondo masterplan. Ne parlano su altre fonti

Lavori per i Giochi del Mediterraneo in ritardo, Ferrarese minaccia il commissariamento - Il commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese mette in mora il Comune di Brindisi per il ritardo, rispetto alla roadmap concordata, nell’aggiudicazione degli appalti per ... (quotidianodipuglia.it)

Taranto, Giochi del Mediterraneo e la difesa di Ruggiero: «Nessun ritardo sui progetti» - Ma l’avete fatto in ritardo. Non crede ... Vi assicuro che, per i Giochi del Mediterraneo, il Comune sta lavorando giorno e notte. E, quindi, anche per questo, spero che la struttura ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia per l'affidamento dei lavori al ''Via del Mare'' - Giochi del Mediterraneo 2026, conto alla rovescia per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto per la messa in sicurezza, l'adeguamento igienico sanitario, l'efficientamento ... (leccesette.it)