Quotidiano.net - Scopelliti, anatomia di un sacrificio anti mafia

Leggi su Quotidiano.net

Massi?di un omicidio di. Trentaquattro anni dopo si torna sulla scena del crimine: il 9 agosto 1991 il giudice Antoninofu ucciso nella frazione di Ferrito, Villa San Giovanni, stava tornando dal mare nella casa di famiglia a Campo Calabro. Ad aspettarlo c’erano i faldoni del maxi processo: aveva ricavato uno studiolo per contenerli. A gennaio avrebbe dovuto sostenere la pubblica accusa in Cassazione. Da mesi riceveva pressioni e minacce. Chi era? Uno di quei giudici cui un tempo si accompagnava (senza tema di smentita) l’aggettivo integerrimo.non arriverà mai a sostenere l’accusa in Cassazione per il maxi processo e a chiedere il rigetto dei ricorsi dei boss contro le condanne. All’inizio sembrò un incidente perché la sua Bmw318i, colpita dai pallettoni sparati dai fucili dei sicari, finì fuori strada.