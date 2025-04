Tenerife-Tortona oggi in tv Champions League basket 2025 | orario gara-1 programma streaming

basketball Champions League 2025 e oggi, mercoledì 9 aprile, alle ore 21:45, ilBertram Derthona Tortona scende in campo a Tenerife contro il La Laguna nella gara-1 del primo turno a eliminazione diretta della competizione FIBA.Il percorso dei piemontesi ha visto chiudere la fase a gironi al secondo posto nella pool G, con 5 vittorie e una sconfitta, prima di superare il Peristeri Domino's nei play-in, con due successi, mentre negli ottavi di finale il Tortona ha chiuso il gruppo I con 4 successi e 2 sconfitte. Sei vittorie su sei, invece, per il Tenerife nella prima fase della Champions League, prima di restare imbattuto anche negli ottavi di finale, anche qui con sei su sei.Palla a due che verrà alzata alla Santiago Martin Arena di Tenerife questa sera alle ore 21:45.

