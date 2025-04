Ilgiorno.it - Lecco, nuovi dirigenti e funzionari nell’organico della Questura

Nuovo vicario del questore e nuovo capo di Gabinetto in. Il nuovo vicario del questore diè il primo dirigente di Polizia Luca Rocco. Indossa la divisa dal 1993, dopo aver frequentato il X cordo per vice commissari alla Scuola superiore di Polizia di Roma. È laureato in Legge e ha prestato servizio a Bergamo, dove è stato comandante del Personale, delle Volanti, ora Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, eDigos. Poi Digos a Cremona, commissariato di Treviglio e Polizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio. E adesso, appunto,. La nuova capo di Gabinetto invece è la commissario capo Francesca De Cicco, che è anche portavocee dirigente del Personale. Sua vice la commissario capo Valentina Piras, che è pure comandanteDigos.